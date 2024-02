Rommelt het al opnieuw bij Lierse? 'Trainer neemt drastisch besluit na conflict met speler'

Moet Lierse al opnieuw op zoek naar een nieuwe trainer? Hoofdcoach Geert Emmerechts lijkt al na een maand opnieuw te vertrekken.

Amper een maand geleden nam Geert Emmerechts over als hoofdtrainer bij Lierse van de ontslagen Jo Christiaens. Maar nu zijn er opnieuw problemen opgedoken bij de club uit de Challenger Pro League.

Volgens Sasha Tavolieri heeft Emmerechts deze ochtend namelijk het trainingsveld en de club verlaten na een discussie met speler Mickaël Tirpan. Emmerechts zou ook geen vat meer gehad hebben op de spelersgroep.

Emmerechts was sinds juli 2023 aan de slag bij Lierse als assistent-trainer en zou de club nu onmiddellijk kunnen verlaten. Meer nieuws over de toekomst van Emmerechts bij Lierse volgt wellicht in de volgende dagen.

Degradatie vermijden

Wie vrijdag in de dug-out zal staan tegen Jong Genk is niet duidelijk. Met 1 op 21 is Lierse al even op de dool, het staat dan ook net boven de degradatieplaatsen. Seraing, de voorlaatste in de stand, heeft amper één puntje minder. Lierse heeft nog negen wedstrijden om zich te verzekeren van het behoud.