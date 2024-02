🎥 Doku en De Bruyne laten punten liggen, Trossard duwt Kompany nog dieper in de put met kletterende prestatie en doelpunt

In de Premier League stonden op zaterdag liefst zes wedstrijden op het programma. Daarin zagen we heel wat mooie doelpunten, een paar verrassingen en een héél sterk Arsenal. We gieten de speeldag in een overzichtje.

Bovenin het klassement blijft Liverpool op kop na een 1-4 overwinning op bezoek bij Brentford. Nunez zorgde voor een 0-1 bij de koffie, na de pauze deden MacAllister en Salah de match dood. Toney deed nog even iets terug, via Gakpo werd de einduitslag op het scorebord gezet.

Eerste achtervolger Arsenal blijft op twee punten staan na een stevige zege tegen Burnley. Dankzij Odegaard en Saka was het al 0-2 bij de rust, meteen na de pauze zorgde Saka zelfs voor de 0-3 en daarmee was de wedstrijd over en out.

© photonews

Later in de tweede helft pikte ook Leandro Trossard zijn doelpuntje nog mee, Havertz zorgde nog voor een forfaitscore. Daardoor blijft Burnley voorlaatste, de kloof met de ploegen voor hen is ondertussen al zes punten. Degradatie ontlopen wordt zo week per week lastiger.

Puntenverlies Manchester City

Het is de beurt aan @LTrossard om te scoren! 🫡🇧🇪 pic.twitter.com/yr0sMThChm — Play Sports (@playsports) February 17, 2024

Aston Villa won met Youri Tielemans in de basis het Belgenduel op bezoek bij het Fulham van Timothy Castagne, Sels won met Nottingham Forest tegen West Ham United met 2-0. Wolverhampton wist dan weer Tottenham te verrassen.

Ook Manchester City deed een slechte zaak. The Citizens raakten in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Chelsea, het nummer twaalf in de stand. Op die manier lopen Liverpool en Arsenal dus enigszins uit in de stand.