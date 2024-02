Geen genade voor Romelu Lukaku: dit is hem nog maar zelden overkomen

Na een zwakke eerste helft tegen Frosinone bleef Romelu Lukaku in de kleedkamer. Trainer Daniele De Rossi kende geen genade met onze landgenoot.

Het is Romelu Lukaku nog maar zelden overkomen, maar trainer Daniele De Rossi toonde geen genade voor onze landgenoot en liet hem tijdens de rust in de kleedkamer.

“Het was tactisch. Ik vond ons systeem met twee aanvallers niet werken”, klonk het bij de trainer van AS Roma. “Romelu heeft dit seizoen al 1.000 matchen gespeeld. In de eerste helft was Azmoun in mijn ogen beter. Dus hield ik hem op het veld.”

Een keuze waar hij ten volle achterstand, maar geen veroordeling voor Big Rom. “Ik ben de trainer, ik maak de keuzes. Dit is geen vingerwijzing naar Romelu. Het was voor hem moeilijk voor rust. We speelden een slechte helft, we hadden nauwelijks de bal. Dan lijdt een aanvaller, maar ik had gerust 11 spelers kunnen wisselen.”

De beslissing van De Rossi draaide uiteindelijk positief uit. AS Roma won met 0-3.