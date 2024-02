KMSK Deinze-voorzitter komt met belangrijk statement na nieuws over mogelijke verhuis naar Moeskroen dat fans graag zullen horen

KMSK Deinze is goed bezig in de Challenger Pro League. De club staat momenteel derde in het klassement en heeft een reële kans op promotie.

Eerder dit seizoen was er wel heel wat te doen om het stadion van de club. De bouw van een nieuwe Dakota Arena kan voorlopig niet doorgaan wegens een juridische klacht. Er werd wel een tijdelijke oplossing gezocht door een voorlopige tribune te bouwen, maar weer door een juridische klacht mag deze niet gebruikt worden.

Toen kwam plots het nieuws dat Deinze erover zou nadenken om bij een eventuele promotie te verhuizen naar Moeskroen wegens een gebrek aan zitplaatsen. Dat werd bij de supporters niet echt gesmaakt.

Maar nu komt CEO Akihisa Iizuka met goed nieuws voor de Deinze-fans. "Ook als we promoveren, blijven we zeker in Deinze - de bakermat van de club en de thuis van onze fans", vertelde hij volgens Sporza.

"Op zich hebben we geen capaciteitsprobleem meer omdat we die tijdelijke tribune hebben en die zitjes gewoon meetellen voor de licentievoorwaarden. Het is alleen spijtig dat we die niet kunnen gebruiken. De stad en de provincie hebben al groen licht gegeven, nu de rechtbank nog", besluit de Japanner.