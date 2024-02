KRC Genk-coach Wouter Vrancken laat zich uit over kansen op Play-off 1

KRC Genk won zaterdag voor het eerst dit kalenderjaar. Het werd 3-1 tegen RWDM dat op die manier nog dieper in de put zakt. De Limburgers doen zo een goede zaak in de strijd om Play-off 1.

KRC Genk klimt zo naar een voorlopige vijfde plaats, al moeten KAA Gent en Cerlce Brugge hun wedstrijden nog wel afwerken. Met nog vier wedstrijden op het programma zullen de volgende weken cruciaal worden voor de Limburgers.

"Deze wedstrijd moesten we winnen, maar ook volgende week wordt het een must win. Het is altijd zo en het zal niet stoppen vooraleer de reguliere competitie gedaan is", vertelde Wouter Vrancken na afloop.

"Wie het haalt? Hein Vanhaezebrouck duwt Cercle wellicht naar voor om daar de schijnwerpers op te zetten. Er staan veel goede ploegen kort op elkaar die het goed doen en wij moeten zorgen dat we niet te veel naar anderen kijken."

De Genkse coach weet ook wat Genk moet doen om de beste kansen op Play-off 1 te hebben. "Wij moeten zorgen dat we de volgende stap zetten om erbij te horen en niet te veel naar anderen kijken. Het hangt toch altijd van jezelf af of je punten pakt of niet. Je kan beter de energie in jezelf steken in plaats van te denken wat de kansen zijn."