"Voor hen vechten we, voor de ziel van de club": is de liefde dood tussen de spelers van RWDM en hun supporters?

Alexis De Sart is terug, maar zit meteen in een lastige situatie. Na vijf maanden afwezigheid, moet hij RWDM helpen om degradatie te voorkomen.

Opnieuw is het RWDM niet gelukt om punten te pakken na de wedstrijd tegen KRC Genk. De ploeg uit Molenbeek werd verslagen door de Limburgers en moet opletten om degradatie te voorkomen.

"Het is de zonde van ploegen in crisis, we slagen er niet in om te scoren en we incasseren makkelijk. We moeten geconcentreerd zijn van de eerste tot de laatste minuut, we weten dat fouten hard worden afgestraft. Het hangt alleen van ons af", reageerde Alexis De Sart na afloop.

Deze week werd Bruno Irles aangesteld als nieuwe hoofdcoach, ter vervanging van Claudio Caçapa. De Franseman kon meteen de omvang van de uitdaging vaststellen.

"Hij heeft verschillende tactische ideeën gebracht. Hij wil eenheid creëren, proberen druk te zetten en de kwaliteiten van de kern te gebruiken. Er is niet veel tijd, we moeten snel en goed werken. Ik denk dat dit de juiste benadering is. De coach die zijn ideeën brengt, kan ons helpen om iets anders te tonen. Wat hij vraagt is duidelijk gezien de situatie, het is aan ons om het beter te doen," aldus De Sart.

De RWDM-supporters hebben een breekpunt bereikt

De wedstrijd werd gespeeld zonder bezoekende supporters, wegens een boycot. In het stadion werden wel spandoeken opgehangen die gericht waren aan eigenaar John Textor. Die werd opgeroepen om extra inspanningen te leveren om de club op het juiste spoor te zetten.

"We weten dat ze altijd achter ons hebben gestaan, zelfs als het minder goed ging. Het is hun club, zij laten het leven. Spelers zijn slechts tijdelijk, maar supporters blijven. We vechten voor hen, voor de ziel van de club, en dat mag niet verloren gaan", aldus De Sart.

Na een blessure van vijf maanden keert de middenvelder terug in een moeilijke situatie. Een belangrijke uitdaging, waar De Sart op voorbereid was.

"Het is niet makkelijk om terug te keren in zo'n periode. Toen ik besloot voetballer te worden, wist ik dat dit erbij hoorde. Het is belangrijk om speeltijd te krijgen, ongeacht de wedstrijd, en meteen voluit te gaan. Er zijn veel tactische veranderingen geweest sinds mijn laatste wedstrijd, ik moet nog mijn weg terugvinden", besloot hij.