Moet er nu gevreesd worden voor een ontslag of niet? Zo zit het met de interne steun voor Vincent Kompany

Zijn eerste jaar als coach in de Premier League is een beproeving voor Vincent Kompany. Een ontslag is er nog niet van gekomen, maar er wordt best toch snel iets gedaan aan die slechte resultaten.

De media in het Verenigd Koninkrijk volgen de situatie van Burnley, de voorlaatste in de Premier League, ook op de voet. Enkele dagen geleden liet een mede-eigenaar al weten dat er gesproken is over een eventuele degradatie. Gesprekken die liever niet gevoerd moeten worden, ook met het oog op de toekomst van de coach.

Voorzitter van Kompany gelooft nog in behoud

The Athletic meldt nu dat de club intern voorlopig nog als één man achter Vincent Kompany staat. Hij is het centrale puzzelstuk in de langetermijnvisie van voorzitter Alan Pace en beide heren hebben een sterke band. Er is nog altijd een geloof dat het behoud nog afgedwongen kan worden.

Kompany zou ook nog het vertrouwen van een groot deel van de supporters genieten, al is er een groeiend deel van de fans dat genoeg heeft van de huidige spelersgroep en het uitgestippelde proces. Of de resultaten nu aan tactische beslissingen van Kompany, mislukte transfers of een gebrek aan kwaliteit liggen.