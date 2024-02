Openbaar ministerie vordert deze straf voor profvoetballer die met auto in sporthal vloog

Sofian Kiyine verscheen vandaag voor de politierechtbank. Eind maart vorig jaar vloog hij de sporthal van Flémalle binnen met zijn auto.

De Marokkaanse middenvelder van OH Leuven ramde met zijn Mercedes A-klasse een rotonde en vloog zo de sporthal binnen. Gelukkig raakte, op de voetballer zelf na, niemand gewond bij het zware verkeersongeval.

Een groepje aanwezigen had net de sporthal verlaten richting de kleedkamers. Kiyine reed 138 kilometer per uur die bewuste donderdag 30 maart, een plek waar de limiet 50 is. Hij had ook 1,72 promille alcohol in het bloed, zo werd achteraf vastgesteld in het ziekenhuis.

Vandaag verscheen Kiyine voor de politierechtbank in Luik. “Ik dronk vijf à zes gin-tonics gespreid over de namiddag”, zo vertelde hij, geciteerd door Het Nieuwsblad. Vervolgens kreeg hij een appelflauwte toen hij aan het rijden was.

Vier maanden rijverbod geëist voor Sofian Kiyine

“Ik had het warm en koud tegelijk. Ik begon te prutsen met de airconditioning van mijn wagen, maar dat hielp niet. Het laatste wat ik mij herinner, is dat ik door een wagen werd ingehaald. Nadien weet ik niets meer.” De voetballer liep verschillende breuken op en belandde op intensieve zorgen.

Vreemd, klonk het bij de procureur, want een minuut voor het ongeval stuurde Kiyine volgens de telefoniegegevens nog een berichtje met Whatsapp. Het openbaar ministerie eist vier maanden rijverbod en een geldboete van 2.400 euro.

De verdediging wil een straf met uitstel omdat hij het voorbije jaar door de publieke opinie gekruisigd werd. De uitspraak in deze zaak volgt op 19 maart.