RWDM-speler reageert op supportersboycot en verrast met uitspraak: "We kunnen iedere club in de competitie verslaan"

RWDM verloor afgelopen weekend met 3-1 van KRC Genk. Zo blijft de club achter met 1 op 18 na de winterstop. Kan de Brusselse ploeg zich nog redden?

RWDM staat momenteel 14e in het klassement. De Brusselaars hebben 22 punten en zullen de komende vier wedstrijden flink moeten strijden om nog uit de rode zone te geraken.

De fans van RWDM kwamen niet naar het stadion van Racing Genk om hun ploeg te steunen wegens een boycot. Wel werden er spandoeken opgehangen met een duidelijke boodschap voor eigenaar John Textor, maar ook voor de spelers.

RWDM-speler Tayo Adaramola begrijpt de supporters wel. "Ja natuurlijk begrijp ik hun acties. We winnen geen wedstrijden terwijl de fans weten dat de ploeg wel veel potentieel heeft."

Aan vertrouwen is er duidelijk geen gebrek, integendeel zelfs. "We spelen goed en we kunnen iedere club in de competitie verslaan. Ik begrijp hun frustraties."

Volgens Adaramola is er duidelijk wel genoeg kwaliteit bij RWDM. "Nu blijven we werken. Er is meer dan genoeg kwaliteit in de ploeg om in de JPL te blijven. Als je ons ziet op training, de manier waarop we samenspelen, dat is topkwaliteit. Daarom is het extra frustrerend, niet alleen voor ons maar ook voor de fans."