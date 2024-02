Opluchting voor Vermeeren en Witsel bij Atletico Madrid: club komt met belangrijke blessure-update

Atletico Madrid speelde dinsdagavond tegen Inter Milan. De Spaanse club verloor met 1-0 na een doelpunt van Arnautovic.

In minuut 78 moest spits Antoine Griezmann gewisseld worden wegens een blessure. Na afloop vertelde coach Diego Simeone al dat de blessure zou meevallen.

Woensdag bevestigde Atletico Madrid dat Griezmann zijn enkel verstuikt heeft. Ernstig zou het inderdaad wel niet zijn, wat zeer goed nieuws is voor Atletico.

Zaterdag speelt de club van Arthur Vermeeren en Axel Witsel tegen Almeria in de Spaanse competitie. Op 13 maart volgt de terugwedstrijd tegen Inter Milan.

Griezmann suffers a moderate ankle sprain, according to the medical report issued by the club's medical services after the striker was forced to leave the pitch in the final stretch of the match against Inter. The player is pending evolution.