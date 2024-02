Schmeichel is lyrisch over zijn Anderlecht-ploegmaat: "Er staan geen limieten op"

Kasper Schmeichel heeft toch wel met wat goeie spelers samengespeeld tijdens zijn lange carrière. De doelman is bij Anderlecht zwaar onder de indruk van één van de grootste talenten die de club heeft.

In La Tribune ging het er al over: Zeno Debast is klaar voor een basisplaats bij de Rode Duivels. Zijn progressie is duidelijk en Anderlecht heeft afspraken met hem gemaakt. Hij kon vorige zomer al weg, maar er werd toen beslist dat hij nog een jaartje zou blijven.

Debast moest toen minstens 15 miljoen kosten, maar intussen denken ze bij Anderlecht toch dat hij al wat meer waard is. Ook Schmeichel is ongelooflijk lyrisch over de 20-jarige verdediger, die volgens hem een grote carrière tegemoet gaat.

Buitengewoon

"Zeno staat pal voor me op het veld. Hoe oud zou hij zijn, 19 of 20 jaar? Na slechts één wedstrijd vroeg ik al of hij zeker wist dat hij nog zo jong was. Het draait niet alleen om zijn vaardigheden."

"De volwassenheid waarmee hij speelt, het leiderschap dat hij toont... het is buitengewoon. Als hij bescheiden kan blijven en zijn niveau kan handhaven, zijn er geen grenzen aan wat hij kan bereiken," zei Schmeichel.

Debast wil graag afscheid nemen met een titel, maar daarvoor is er nog een lange weg te gaan om de buren uit Union bij te benen.