🎥 Grappig en briljant: Gringo, Jambers, Pommelien Thijs en Brigitte Kaandorp passeren de revue om gemoedsgesteldheid van alle Belgische clubs te schetsen

We zitten stilaan in de laatste rechte lijn van de Jupiler Pro League. En dus is het de vraag: wie zal play-off 1 spelen, wie play-off 2 en wie moet in de play-downs degradatie proberen te voorkomen dit seizoen? Het gaan nog spannende wedstrijden worden, zoveel is duidelijk.

Bij Play Sports kwamen ze vorige week al met een geniaal filmpje om de mood eens te checken bij de diverse ploegen met nog een aantal speeldagen voor de boeg. En daarbij werden memes en fragmenten uit alle hoeken van de media gevonden. Titanic passeerde de revue voor Union SG - 'King of the world' op dit moment in de Jupiler Pro League. Gringo vatte de gemoedsgesteldheid van Club Brugge dan weer samen, terwijl de twee Limburgers die ooit een drenkeling wisten te redden voor Genk de revue passeerden. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Play Sports (@playsportsbe) En ook onderaan het klassement ging het hard, met zelfs onder meer Pommelien Thijs die voor OH Leuven erop of eronder zingt. Benieuwd wat er de komende vier speeldagen nog allemaal zal gebeuren bij de diverse teams. Onder meer Sam Kerkhofs reageerde met "Briljant". Een filmpje waarin ook Jambers en Brigitte Kaandorp passeren is dat ook simpelweg. Knap gevonden.