Filip Joos vol lof voor ex-speler Anderlecht, maar ook ferme sneer naar concurrent: "Raakte geen strandstoel voorbij"

Joshua Zirkzee liep een tijdje geleden nog rond bij Anderlecht, maar maakt ondertussen heel veel indruk bij het Italiaanse Bologna. Er is interesse van topclubs én hij blijft het maar doen. Een optie voor Oranje?

Joshua Zirkzee maakt momenteel het mooie weer bij Bologna in Italië. Hij maakte in de zomer van 2022 de overstap van Bayern München naar de Serie A-club voor 8,5 miljoen euro, nadat hij eerder kortstondig werd uitgeleend aan RSC Anderlecht.

In 49 wedstrijden bij paars-wit was hij goed voor 18 goals en 13 assists, ondertussen heeft hij al veel stappen gezet. Manchester United en Arsenal wilden hem deze winter al wegkapen, zijn marktwaarde ligt al op 30 miljoen euro.

Filip Joos met ferme prik richting Memphis Depay

Volgens Filip Joos is het iemand waar ze ook bij de Nederlandse nationale ploeg rekening moeten gaan houden: "Wat is de concurrentie?", vroeg hij zich luidop af bij Extra Time. "Hij is zeker een optie om in de spits te staan."

Waarop hij ook een ferme tik uitdeelde aan Memphis Depay: "Na zijn wereldkampioenschap in Qatar moet die ook niet te veel meer zeggen. Daar raakte hij geen strandstoel voorbij", aldus nog de analist en presentator.