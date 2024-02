Gewezen superster van Barcelona voor jaren de bak in voor verkrachting

De zaak van Dani Alves is eindelijk uitgesproken. En het is zwaar afgelopen voor de gewezen superster van Barcelona. Hij moet jarenlang de cel in, ook al had de straf zelfs nóg strenger kunnen zijn.

Dani Alves heeft zjin celstraf niet kunnen ontlopen. Er werden straffen tot negen jaar gevraagd voor de gewezen topspeler van FC Barcelona, terwijl hij technisch gezien zelfs tot vijftien jaar in de cel zou moeten zitten. Dan komt hij er voor de verkrachting van een vrouw in de toiletten van een nachtclub uiteindelijk nog vrij 'goedkoop' vanaf met 4,5 jaar cel. Alves zelf ontkende de feiten, maar is nu toch schuldig bevonden in de zaak. Dani Alves 4,5 jaar de cel in De openbare aanklager wilde dat hij 150.000 euro schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer en daar ging het Provinciaal Hof van Barcelona helemaal in mee. De 40-jarige Braziliaan zou de vrouw een kwartier lang hebben vastgehouden. Dani Alves won onder meer drie keer de Champions League met Barcelona en heeft in totaal 42 prijzen op zijn palmares staan. Mogelijk kan hij nog in beroep gaan tegen de straf, maar dan kan er ook weer een zwaardere straf volgen.