Nieuwe evolutie in zaak rond het herspelen van Anderlecht-Genk

Eind december voelde Genk zich bekocht tijdens het duel tegen Anderlecht. Alles draaide rond het hernemen van een strafschop, maar de scheids van dienst deed dat niet.

Bryan Heynen miste een strafschop voor KRC Genk, in de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht. Yiro Sor scoorde in de rebound.

Die bleek op de beelden te snel in te lopen, maar ook twee spelers van RSC Anderlecht deden dat. De strafschop had hernomen moeten worden, maar dat gebeurde niet op aangeven van de VAR.

KRC Genk kreeg van de Disciplinaire Raad van het profvoetbal gelijk en de match moet worden herspeeld. RSC Anderlecht ging in beroep bij het BAS en de Evocatiecommissie om deze beslissing te laten terugdraaien.

De Evocatiecommissie heeft nu geoordeeld dat de Disciplinaire Raad wel degelijk bevoegd was om een uitspraak te doen in deze zaak. Daardoor krijgen de Limburgers ook op dit niveau gelijk, waardoor het herspelen van de wedstrijd opnieuw een stap dichterbij is.

Ten laatste op 5 maart uitspraak over herspelen Anderlecht-Genk

De zaak moet hoe dan ook echter voor het BAS verschijnen. Zij zullen het dossier behandelen op 1 maart. Dit is de laatste instantie in de sportwereld die een beslissing kan nemen.

Een uitspraak wordt verwacht, ten laatste op 5 maart. Er ligt zelfs al een datum vast als de match herspeeld moet worden: dat zou gebeuren op 13 maart.