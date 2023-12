Waarom het herspelen van Anderlecht-Genk een groot probleem wordt

Bij KRC Genk zijn ze ervan overtuigd dat de wedstrijd tegen Anderlecht herspeeld moet worden. Al is het wel nog de vraag wanneer dat zal gebeuren.

Als er beslist wordt dat de wedstrijd moet herspeeld worden, dan moet dat sowieso gebeuren voor 29 maart, want dan gaan de play-offs van start.

Al zal Anderlecht zich vermoedelijk niet zomaar bij die beslissing neerleggen en zou het herspelen van de wedstrijd wel eens een juridisch steekspel kunnen worden. En veel tijd is er niet meer, als je kijkt naar dergelijke zaken uit het verleden.

Ter vergelijking: in 1992-1993 werd Genk-Anderlecht pas na 207 dagen na de eerste match herspeeld, in 2020 stond Virton-Beerschot 183 later in de agenda en werd de match uiteindelijk niet meer gespeeld.

Beide ploegen spelen voor de kalendermaker gelukkig geen Europees voetbal meer, maar Anderlecht komt wel nog in de Croky Cup uit.

Het mag nu al duidelijk zijn dat het een heel moeilijk dossier wordt dat ontzettend veel tijd en middelen van beide partijen zal vragen.