Twijfelde Thorgan Hazard aanvankelijk om naar Anderlecht te komen? 'Deze man gaf deze reden als extra duwtje om hem in België te krijgen'

Thorgan Hazard heeft een doel. De sterkhouder van RSC Anderlecht groeit stilaan naar zijn beste vorm. De hoop op een EK-selectie is springlevend. Het was overigens een andere Hazard die hem het beslissende duwtje in de rug gaf om voor de Belgische recordkampioen te kiezen.

Sinds zijn terugkeer uit blessure gaat de vorm van Thorgan Hazard in stijgende lijn. De 47-voudig Rode Duivel laat opnieuw flitsen van zijn waanzinnige talent zien, laat de spelers rond hem beter voetballen én heeft de laatste weken de weg naar doel teruggevonden. Hazard tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2026 bij RSC Anderlecht. Het doel: speelminuten maken om zich op die manier opnieuw in de kijker van Domenico Tedesco te voetballen. Bij Borussia Dortmund en PSV was Hazard immers een schim van zichzelf. Al moet het gezegd: Hazard had aanvankelijk overtuiging nodig om naar Anderlecht te komen. Niet onlogisch: paars-wit heeft er enkele héél lastige jaren opzitten. De 30-jarige flankaanvaller stond voor een cruciaal kruispunt in zijn carrière. Zou Anderlecht dan wel de juiste keuze zijn? Het was vader Thierry die hem uiteindelijk het duwtje in de rug gaf. "Ik denk dat iedere vader het beste voor heeft met zijn kinderen", legt Hazard uit in Het Laatste Nieuws. "Wat me uiteindelijk de stap helemaal liet zetten? Het feit dat ik opnieuw dichter bij mijn kinderen en mijn familie zou zijn." © photonews Die familiewaarden weerspiegelen zich tijdens de thuiswedstrijden van Anderlecht. Hazard is niet het type speler dat voor elke wedstrijd vijftien kaartjes komt vragen voor vrienden en familie. De flankaanvaller heeft er meteen een loge afgehuurd voor de duur van het seizoen. En die plaatsen zitten elke keer bomvol.