Het blijft spannend: Leider morst met de punten in Challenger Pro League

In de Challenger Pro League stonden vrijdagavond twee matchen op de agenda. Leider Deinze liet punten liggen tegen SK Beveren.

Co-leider Deinze, vorige week nog de winnaar in de topper tegen Beerschot, kwam op bezoek bij SK Beveren niet verder dan een 2-2-gelijkspel.

Ismaheel bracht de thuisploeg op voorsprong, maar Van Landschoot en Quintero leken ervoor te zorgen dat Deinze alsnog de drie punten zou meepakken. Dat was echter buiten Bateau gerekend. In de blessuretijd zorgde hij nog voor de 2-2.

In het tweede duel van de avond had Patro Eisden weinig moeite met Lierse Kempenzonen. Het werd 3-0 dankzij twee doelpunten van Dansoke en eentje diep in de blessuretijd van Ayoub Bentayeb.

Deinze komt voorlopig alleen aan de leiding, met een puntje meer dan Beerschot, maar zij spelen zondag nog tot staartploeg Seraing. Patro Eisden staat op de derde plaats, op drie punten van de leider. SK Beveren is zesde.