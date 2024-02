Islam Slimani wil nog wat kwijt over vertrek bij Anderlecht na transfer naar KV Mechelen: "Directie heeft andere keuzes gemaakt"

Islam Slimani keerde afgelopen wintermercato weer terug naar België. Niet naar Anderlecht, waar hij eerder al actief was, maar naar KV Mechelen.

Islam Slimani heeft een hele lijst met mooie clubs op zijn CV staan. In 2023 speelde hij ook al een tijd bij Anderlecht, voor hij naar het Braziliaanse Coritiba trok. Volgens hemzelf, had de aanvaller nu evengoed een speler van paars-wit kunnen zijn.

"Ik denk het wel. Ik heb de afgelopen maanden veel gehoord en gelezen dat het een financiële kwestie was. En dat ik te veel vroeg. Maar daar ging het helemaal niet over. Voor mij was er financieel geen enkel probleem", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Het geld was het laatste van mijn zorgen. Ik wilde graag bij Anderlecht blijven", gaat Slimani verder. "De directie heeft andere keuzes gemaakt. Een ander project, andere profielen..."