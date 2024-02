KV Mechelen-coach Besnik Hasi doet zeer opvallende uitspraak over wedstrijd tegen Antwerp

KV Mechelen zal het zaterdagavond opnemen tegen KV Kortrijk. Besnik Hasi nam het woord tijdens zijn persconferentie en deed een opvallende uitspraak.

KV Mechelen staat momenteel achtste in de stand en doet nog steeds mee in de race om Play-off 1. Afgelopen weekend konden de Kakkers verrassen door Antwerp te kloppen met 0-1. Zaterdag wacht hekkensluiter KV Kortrijk. Voor Besnik Hasi een moeilijkere wedstrijd dan die tegen Antwerp.

"Ik zeg u één ding: Kortrijk thuis zal moeilijker zijn dan Antwerp uit", begon hij. "Kortrijk is een totaal andere ploeg dan toen we er vorige keer tegen speelden. Het heeft een facelift ondergaan, heeft wat nieuwe spelers gehaald en legt andere accenten. Het is niet zo eenvoudig en vanzelfsprekend om van hen te winnen. Ik wil niet dat we focussen op één of andere plaats in de stand, je moet uw job doen op het veld. Daar wil ik de focus op."

Hij kwam ook nog met een korte update over zijn kern. "Lauberbach (adductoren) zal er niet bij zijn. Wat het plan B is zonder hem? We hadden zelfs een plan B toen we zonder spits zaten. Ik ben wel blij dat Islam Slimani er is, hij ging sowieso starten. Ik zie hem grapjes maken met de ploegmaats en hij heeft ervaring met bepaalde situaties. En we hebben nog Kerim Mrabti, die we bij wijze van spreken op 15 verschillende posities kunnen zetten. Bij spelers als Garananga en Antonio moeten we wel nog opletten met hun kwaaltjes."