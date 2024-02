KV Mechelen ziet revelatie zijn contract verlengen

KV Mechelen laat weten dat Bill Antonio zijn contract bij de club verlengd heeft. Zijn nieuw contract loopt tot 2027.

Bill Antonio kwam in 2022 aan bij KV Mechelen waar hij eerst bij Jong KVM mocht groeien. De laatste weken is hij echter niet meer weg te denken uit de basiself van Besnik Hasi.

De club kondigde het nieuws van de contractverlenging aan via zijn officiële kanalen. "Bill had nog een optie in zijn contract waardoor hij nog 2 jaar langer bij ons zou zijn, maar zo zitten wij als club niet in elkaar. Bill heeft zich fantastisch ontwikkeld en toont nu wat wij met hem voor ogen hadden. Daar kunnen we alleen maar blij om zijn, en daarvoor willen we hem ook belonen", vertelde sportief directeur Tim Matthys op de clubwebsite.

De speler reageerde ook al even. "Ik heb me even moeten aanpassen aan het voetbal hier. Maar ben gewoon hard blijven werken. Ik voel me top bij de club, mijn ploegmakkers & de supporters. Mijn doel is om het team mee vooruit te helpen. Geweldig dat ik dat de komende jaren kan blijven doen in de uitrusting van Malinwa."