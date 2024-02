'Lierse vindt geen akkoord met Yannick Ferrera, drie kandidaten blijven over'

Lierse K. blijft zoeken naar een nieuwe coach. Het leek er even op dat Yannick Ferrera dat zou worden, maar die besloot uiteindelijk om niet voor de job te gaan.

Bom bij Lierse afgelopen week wanneer Geert Emmerechts zijn ontslag plots indiende, daags voor de wedstrijd tegen Jong Genk. Dat kwam er nadat hij een stevige woordenwisseling had met nieuwkomer Mickaël Tirpan.

Tirpan was niet akkoord met het feit dat de spelers twee dagen verlof kregen na een nederlaag. Ook uitte hij kritiek op het algemeen plan voor de weken nadien. Coach Emmerechts had er genoeg van en besloot om zijn ontslag in te dienen.

Sindsdien is Lierse op zoek naar een nieuwe coach, zonder succes voorlopig. Het leek er op dat Yannick Ferrera de volgende coach van de ploeg zou worden, maar volgens Het Nieuwsblad zal dit niet gebeuren. Ook zou er gesproken zijn geweest met Jonas De Roeck en Carl Hoefkens, maar zij waren niet geïnteresseerd.

De krant meldt dat er nog drie kandidaten overblijven. Lierse verwacht snel een nieuwe coach te vinden die ook volgend seizoen bij de club blijft, en dus niet eentje die alleen dit seizoen wil uitdoen.