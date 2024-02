Stevige tegenstanders voor Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku en Philippe Clement in Europa League

Romelu Lukaku moest donderdag laat op de avond nog strijden tegen Feyenoord om zich te plaatsen voor de volgende ronde van de Europa League. Romelu Lukaku miste zijn strafschop, maar Mile Svilar werd de held van de avond door twee strafschoppen te pakken.

Charles De Ketelaere was met Atalanta al door. De Italiaanse club eindigde als reekshoofd. Vrijdagmiddag werden de achtste finales geloot.

Lukaku zal het met AS Roma opnemen tegen het Engelse Brighton. Charles De Ketelaere moet met Atalanta voorbij Sporting Lissabon geraken. Philippe Clement volgt CDK, hij moet het met Rangers opnemen tegen Benfica, ook een ploeg uit Lissabon.

Hieronder de volledige loting:

