Alexandersson duidt opvallende schuldige aan na flater achterin bij Kortrijk na nederlaag in Mechelen

KV Kortrijk trok volle goede moed naar Mechelen maar moest met een 3-0 nederlaag afdruipen. Al gaf Kortrijk de doelpunten zelf wel te makkelijk weg.

Het balbezit tussen KV Mechelen en Kortrijk was goed verdeeld en Kortrijk had de meeste schoten richting het doel van Gaëtan Coucke afgevuurd, maar slechts één daarvan was tussen de palen. Dan wordt winnen wel heel moeilijk.

Efficiëntie is key

Dat besefte Kortrijk-coach Freyr Alexandersson achteraf maar al te goed: "We moesten zeker niet onder doen voor Mechelen. Soms waren we beter, soms lagen we een beetje onder. Maar Mechelen sloeg er wel in om efficiënt te zijn op de momenten dat het moest. Voetbal wordt beslist in de twee grote rechthoeken, dat werd vandaag nog maar eens duidelijk", zuchtte de IJslander.

Flater Vandenberghe

Twee counters en een flater van Vandenberghe zorgden voor een 3-0 nederlaag. Vandenberghe zat even opnieuw op de bank bij Kortrijk in plaats van Pirard maar kreeg toch de voorkeur van Alexandersson.

"We hadden al heel wat geprobeerd en ik probeer overal op zoek te gaan naar extra procentjes. Het enige dat we nog niet geprobeerd hadden was veranderen van doelman", verklaarde Alexandersson zijn keuze achteraf.

"Het is na die verschrikkelijke fout van hem makkelijk om te zeggen dat het een foute beslissing was. Hij had voor zijn blessure enkele goede weken in doel gehad. Ik heb hem nu opnieuw in doel gezet, de fout is mijn schuld", beschermt hij zijn speler.