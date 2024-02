Alles kan in de Challenger Pro League: Spelbepalende figuur bij Beerschot zat vorig jaar op de bank

Beerschot geeft vandaag Seraing partij. Voor Tom Reyners een ideaal moment om zijn statistieken nog wat meer kleur te geven.

De spanning is om te snijden in de Challenger Pro League. Co-leider Deinze liet vrijdagavond punten liggen op bezoek bij SK Beveren, waardoor Beerschot met een overwinning vandaag tegen Seraing weer alleen op kop kan komen.

De 23-jarige Tom Reyners geniet van de positie van Beerschot, maar ook van het feit dat hij zelf kan doorbreken. Vorig seizoen zat hij bij SK Beveren haast het volledige seizoen op de bank, nu is hij met 10 goals en 4 assists de meest bepalende aanvallende speler op het Kiel.

Spannendste competitie in Europa

“Natuurlijk zijn die statistieken fijn”, zegt Reyners aan Gazet van Antwerpen. “Voor het seizoen zou ik hier ongetwijfeld voor getekend hebben. Als voetballer wil je in de eerste plaats minuten maken. Wanneer je die dan krijgt, wil je ook belangrijk kunnen zijn voor het team.”

In het begin van het seizoen waren er twijfels, maar ondertussen wordt heel positief in zijn richting gekregen. Hij heeft ook voor volgend seizoen nog een contract bij Beerschot, aan transfers denkt hij nog niet.

De spanning in de competitie is ook ongezien groot. “Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Het zou echt zonde zijn om dit mooie jaar te eindigen met een anticlimax. We gaan er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt. Te beginnen met onze thuismatch dit weekend tegen Seraing.”