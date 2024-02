Grote verrassing op Sclessin: "Hij kreeg te horen dat hij niet meer zal spelen bij Standard"

Er wordt gezegd dat hij geblesseerd is aan de knie, maar dat zou niet kloppen. Merveille Bope Bokadi zou te horen hebben gekregen dat zijn tijd bij Standard voorbij is en zou simpelweg elk risico op blessures willen vermijden.

Ivan Leko heeft problemen met het aantal beschikbare spelers voor zijn defensie. Fossey is out, Noubi is nog niet inzetbaar en Ngoy en Vanheusden keren terug uit blessure.

De trainer van Standard schoof tegen Westerlo met O'Neill. Merveille Bokadi stond niet op het wedstrijdblad, officieel omdat hij met een knieblessure kampt. Maar de Congolees zou niet geblesseerd zijn. Zijn vertegenwoordigers lieten aan La Dernière Heure een andere versie horen dan die van Pierre Locht en het management van de club.

Tegen Kortrijk maakte Bokadi zich volgens hen nog altijd geen zorgen, omdat hij geschorst was. De week erna, tegen Cercle, begreep Bokadi dat hij niet meer in de plannen van de club paste. Hij accepteert die situatie, zo klinkt het.

Merveille Bokadi zal niet meer spelen bij Standard

La Dernière Heure meent te weten dat de speler al vorige zomer de club wou verlaten, omdat hij toen aan zijn laatste contractjaar begon. Standard ging akkoord, maar de vraagprijs zou veel te hoog zijn geweest.

Ook deze winter had Bokadi kunnen vertrekken. "Hij werd opgeroepen in het kantoor van Locht en Harkin, die hem vertelden dat hij niet meer zou spelen bij Standard. Hij werd toen aangeboden om zijn contract te verbreken, waarover Merveille met zijn vrouw en zaakwaarnemer heeft gesproken. Hij was bereid deze situatie te accepteren, terwijl clubs interesse toonden, maar de aandeelhouders zijn uiteindelijk van gedachten veranderd en hebben het voorstel afgewezen, waarbij de contractbreuk van tafel was."

Dit zou dus de reden zijn waarom Bokadi niet meer traint bij Standard. Niet vanwege een blessure, zoals onlangs aangekondigd, maar omdat de speler die zijn zevende seizoen bij de club meemaakt, geen risico wil nemen om zich te blesseren op het moment dat hij een nieuwe uitdaging zoekt. Het is een triest einde van het avontuur van de Congolees aan de oevers van de Maas.