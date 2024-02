Standard-sterkhouder helemaal uit beeld verdwenen: Leko geen fan en spookblessure

Sinds drie weken komt Merveille Bokadi niet meer in de wedstrijden voor bij Standard. De bonkige verdediger was nochtans een sterkhouder, maar hij is om diverse redenen uit de ploeg verdwenen. Er is zelfs sprake van een botsing tussen speler en club.

Bokadi is einde contract en wil dat absoluut niet verlengen ondanks meerdere pogingen van Standard. Hij werd wel niet naar de B-kern gestuurd, maar Ivan Leko heeft hem ook niet meer gebruikt. Nochtans was hij onbetwist titularis onder Carl Hoefkens. Hij ging ook mee op stage naar Marbella en hoopte daar Leko te overtuigen hem kansen te blijven geven. De Kroatische trainer had echter geen hoge pet op van Bokadi, wiens stijl hij te risicovol vond, aldus LDH. Hij belandde op de bank en daar werd hij voor de laatste keer gezien tegen RWDM. Tegen OHL en Westerlo was er geen spoor van hem in de wedstrijdselectie. Een blessure? Er is sprake van een kniekwetsuur, maar intern zijn daar ook vragen bij omdat de onderzoeken geen probleem aan het licht brachten. Desondanks blijft de robuuste centrale verdediger klagen over hinder die hem belet operationeel te zijn.