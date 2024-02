KV Oostende krijgt nieuwe stevige tik

In de Challenger Pro League staan op zaterdag drie pittige duels op het programma. De RSCA Futures en Dender begonnen er al aan om 16 uur, maar ook 's avonds waren er nog twee stevige wedstrijden. Oostende moest een nieuwe tik verwerken.

Zaterdagavond waren er nog een Luikse derby en Oostende - Club NXT om naar uit te kijken. Voor KV Oostende werd het een ferme nieuwe tik om te incasseren, want ee werd wel erg zwaar verloren door de Kustboys.

Het noodlijdende Oostende wilde met een aantal leuke sportieve prestaties de extrasportieve problemen uitwissen. Tegen Club NXT botsten ze echter op een stevige muur in de tweede helft. De Bruggelingen haalden verschroeiend uit.

Vijf goals in tweede helft tussen Oostende en Club Brugge

Voor de koffie had Oostende een rode kaart geslikt voor Decoene. Daar profiteerden de Bruggelingen na rust van, met snelle doelpunten voor Seys, De Smet en Et-Taïbi. Nog voor het uur was het zo meteen 0-3. Albanese milderde nog, maar dankzij Homma werd de eindstand op 1-4 gezet.

In Luik speelde hekkensluiter Standard SL 16 in de derby bij Club Luik 1-1 gelijk. Zo wordt de degradatiestrijd ook voor Oostende weer wat spannender. Het worden nog spannende maanden in de Challenger Pro League.