OFFICIEEL Lierse Kempenzonen heeft nieuwe trainer beet

Lierse heeft zijn nieuwe trainer beet, Sven Vandenbroeck tekende bij Lierse K. voor 1,5 seizoen. De 44-jarige Vilvoordenaar zal maandag zijn eerste training bij geel-zwart leiden.

Vandenbroeck heeft er een trainerscarrière van 8 jaar in Afrika opzitten, waar hij tal van prijzen pakte.‚Ä®“Nadat Lierse mij contacteerde, is alles in feite zeer snel gegaan. Het gevoel zat van meet af aan goed, er was snel een klik”, zegt Vandenbroeck op de website van de club.

“Zij zagen in mij het juiste profiel en ik vond met Lierse de juiste club op het juiste moment. Ik had natuurlijk al de link met Lierse omdat ik hier al eerder als speler actief was, dat speelde ook mee. Ook toen ik hier een rondleiding kreeg, was ik onder de indruk, alles is hier aanwezig qua infrastructuur om er het beste van te maken.”

“De tijd was ook rijp om na 8 jaar Afrika terug te keren naar het thuisland. Het familiale speelde zeker mee, maar ik heb ook vooral ambitie en goesting om me hier in eigen land ook te tonen als trainer. Het project van Lierse spreekt me enorm aan.”

“‚Ä®We vliegen er vanaf maandag meteen in, ik ken het Lierse DNA en weet wat de supporters verwachten van spelers en trainers. Dat is dan ook het minste wat we ze kunnen teruggeven. Die Lierse clubcultuur van strijd en passie moeten we koesteren, en daarbovenop gaan we dan onze eigen accenten leggen.”

Carrière Sven Vandenbroeck

Vandenbroeck brak als speler door bij KV Mechelen, waar hij 4 jaar zou blijven. In die periode was hij ook 5 jaar jeugdinternational. In 2000 versierde hij een transfer naar Roda JC, waarmee hij op 5 seizoenen 3 keer Europees voetbal behaalde. Sven speelde bij Lierse het tweede deel van het seizoen 2005-2006 (waar Lierse zich handhaafde in eerste via de eindronde) en in de heenronde van het turbulente seizoen 2006-2007.

Na zijn actieve loopbaan startte hij in juli 2011 aan een trainersloopbaan als coach van het tweede elftal van KV Mechelen. Daarna was hij ‚Ä®vervolgens assistent trainer bij Club Africain (Tunesië) Fostiras FC, en Niki Volos (Griekenland). In 2015 werd hij T2 bij OH Leuven, waarmee hij promoveerde naar eerste klasse. Medio februari 2016 werd hij assistent-bondscoach van Kameroen onder Hugo Broos, met wie hij de Afrika Cup 2017 won.

In juli 2018 werd Vandenbroeck bondscoach van het Zambiaans voetbalelftal. Eind 2019 werd Sven dan trainer van de Tanzaniaanse club Simba SC, waarmee hij in 2020 landskampioen werd, en de beker en supercup won. In het seizoen 2020/21 werd hij trainer bij FAR Rabat, waarmee hij de Marokkaanse beker won. In juli 2022 ging Vandenbroeck aan de slag bij de Saoedische eersteklasser Abha Club.