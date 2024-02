Vernielingen op Stayen: STVV komt met een statement

In het stadion van STVV werden vrijdagnacht vernielingen aangebracht. De club is niet te spreken over de actie van onbekenden.

Vandaag viert STVV zijn honderdjarig bestaan. Afgelopen nacht werden vernielingen aangebracht aan de technische voorbereiding van de show. In supporterskringen wordt gekeken naar aartsrivaal KRC Genk, maar daarvan is niks bevestigd.

“De voorbije dagen zijn vele medewerkers van STVV, Stayen en ook de externe partners in de weer geweest om het spektakel ‘100 jaar STVV’ voor te bereiden”, klinkt het bij STVV. “Zij hebben zich met hart en ziel gesmeten om er een onvergetelijke dag van te maken. Jammer genoeg vonden enkele mensen het afgelopen nacht nodig om naar Stayen af te zakken, in een poging de technische voorbereiding te saboteren.”

The show must go on

De club diende klacht in voor het vandalisme, maar kijkt men ook vooruit naar de viering. De Kanaries spreken van een zielige actie. In aanloop naar de Limburgse derby wordt de nodige beveiliging voorzien, maar dit keer was dat niet zo.

“We hadden echter niet verwacht dat iemand zich ertoe zou verlagen om ons verjaardagsfeest te willen verstoren. ‘When they go low, we go high’, zei een Amerikaanse presidentskandidaat ooit. Dat is vandaag meer dan ooit van toepassing.”

De club zegt dat alles in orde zal komen en de show zoals voorzien zal kunnen plaatsvinden. “De werkkracht van de mensen achter de schermen en de oprechte voetbalpassie van onze supporters is 10.000 keer sterker dan dit wangedrag van enkele verdwaalde individuen.”