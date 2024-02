🎥 László Bölöni reageert enorm fel op journalist: "Je verdient een klap, maar..."

In België stond László Bölöni al bekend om zijn karakter. Het lijkt erop dat hij in Frankrijk niet kalmer is geworden.

De situatie is slecht bij FC Metz. De club verloor vrijdag van Olympique Lyon. Zo blijft Metz achter met slechts één punt in zijn laatste negen wedstrijden. Terwijl László Bölöni werd uitgefloten door zijn eigen supporters, onthulde L'Équipe dat Metz simpelweg de Roemeense coach niet kon ontslaan omdat het hen te veel zou kosten. De coach ligt onder vuur en tijdens een interview had hij er genoeg van. De vragen van een journalist van Canal+ waren niet naar zijn zin waarop hij fel reageerde. "Luister naar mij! Wanneer je zulke domme, provocerende vragen stelt... 'Wanneer word je ontslagen?' Dat is wat je praktisch vraagt. En je lacht", zei hij. Vidéo de la drôle d'attitude menaçante de László Bölöni (entraîneur de Metz) vis-à-vis du journaliste de Canal+ après une question sur son avenir suite à la défaite à domicile 👇

Extrait diffusé dans Soir de Ligue 1 sur C+ Sport 360. pic.twitter.com/U46cFh5slo — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) February 25, 2024 De journalist probeerde de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat zijn bedoeling niet was om provocerend te zijn, maar dat verhoogde alleen maar de frustratie van zijn gesprekspartner: "Je verdient een klap, maar..." voegde Bölöni toe voordat hij vertrok.