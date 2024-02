De maskers vallen af in Mechelen nu het mathematisch niet meer anders kan: "Mentaliteit moest in de groep blijven"

Het leek onwaarschijnlijk maar na vrijdagavond was het ook officieel voor KV Mechelen dat ze de play downs zeker niet moesten spelen dit seizoen. Dat was na elke wedstrijd toch de ambitie van Besnik Hasi. En wat nu, naar boven kijken?

De 3-0 zege tegen KV Kortrijk was niet meer nodig om zeker zijn van de redding maar het is altijd mooi meegenomen Achter de Kazerne. KV Mechelen zit al even in een positieve flow en is met 17/21 de beste ploeg van 2024. Toch reageerde Hasi na elke wedstrijd dat hij nog niet verder wou kijken zolang de redding mathematisch niet zeker was.

Al een paar weken zeker van redding

"Eigenlijk wisten we dat al een paar weken, na de overwinning in Eupen", geeft de trainer van KV Mechelen prijs op de persconferentie na de overwinning tegen KV Kortrijk.

"Maar ik wou de mentaliteit van de groep niet veranderen want die heeft ons tot hier gebracht", verklaart Hasi. "En het was bovendien vandaag belangrijk om te winnen voor de eigen fans, die komen niet voor niets."

Dromen van play off 1

En dus mag KV Mechelen met nog drie speeldagen te gaan blijven hopen op een mirakel en een plekje bij de top 6. "Maar we hebben het niet in eigen handen", beseft Hasi maar al te goed.

"We proberen het de ploegen boven ons zo moeilijk mogelijk te maken en zien wel wat er nog komt. Volgende week moeten we tegen Cercle. Als we verliezen, is het meteen over en out", besluit Hasi nuchter.