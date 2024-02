Vincent Kompany weet wat er misliep na nieuwe flinke domper met Burnley: "Dat is het probleem"

Vincent Kompany kreeg zaterdag alweer een nieuwe flinke domper te verwerken met zijn Burnley. De club verloor met 3-0 van Crystal Palace.

Burnley hield lang vol tegen Crystal Palace, waar Daniel Munoz (ex-Genk) sinds deze winter speelt. In minuut 68 viel de 1-0, nadien volgde er nog twee doelpunten. Die kwamen er nadat Josh Brownhill al in minuut 35 een rode kaart pakte.

En die rode kaart is ook waar Kompany de schuld op steekt voor het verlies. "Onze job is zo al zwaar genoeg", begint hij volgens Het Nieuwsblad. "

"We kunnen niet zomaar met tien man gaan spelen in een wedstrijd van deze omvang. Maar het gebeurde toch. Daarna werd het een moeilijke wedstrijd. Het team vocht nog wel. Maar in deze competitie is met tien man spelen niet evident voor ons."

Kompany blijft de rode kaart aanduiden als het probleem. "Het is moeilijk voor mij om een echte beoordeling van onze wedstrijd te maken. Het probleem is dat we met tien man vielen."

Burnley staat zo nog steeds voorlaatste in de Premier League met 13 punten na 26 speeldagen. De club blijft diep in de rode zone zitten. Voor een overwinning moeten we al twee maanden terugkijken.

"Het is niet zo dat we in de eerste helft helemaal in elkaar stortten. Als we op momenten wat beter waren aan de bal, konden ook wij gevaarlijk zijn. Maar nu moeten we onszelf weer bij elkaar rapen", besluit Kompany.