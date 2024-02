Dirk Kuyt neemt duidelijk standpunt in na nieuw puntenverlies van Beerschot

Beerschot kwam afgelopen weekend niet verder dan een gelijkspel tegen Seraing. De titelstrijd in de Challenger Pro League blijft ongemeend spannend.

Beerschot kon straffe cijfers voorleggen na het duel met Seraing, waaronder acht schoten op doel en maar liefst twintig hoekschoppen, maar dat leverde uiteindelijk allemaal geen doelpunt op.

“We speelden tegen een heel stugge tegenstander, die defensief goed georganiseerd was. Het was lastig voor ons om daar doorheen te voetballen. Complimenten aan mijn team voor de manier waarop ze de wedstrijd hebben aangepakt”, zegt trainer Dirk Kuyt aan Gazet van Antwerpen.

De Nederlander zag wel dat zijn ploeg opnieuw een gebrek aan efficiëntie mag verweten worden, want Beerschot controleerde de wedstrijd helemaal. Een overwinning was volgens Kuyt dan ook meer dan verdiend geweest.

Spannende titelstrijd in Challenger Pro League

Mentaal laat dit echter ongetwijfeld zijn sporen na. “Zowel voor de jongens als voor mezelf. We hebben een heel goede week met elkaar gehad, dus het is jammer dat de jongens zichzelf niet hebben kunnen belonen. Dit moeten we verwerken op onze eigen manier.”

Veel tijd om stil te staan is er echter niet. De titelstrijd in de Challenger Pro League blijft enorm spannend en al wat je als trainer kan doen is vooruitkijken naar de volgende wedstrijd.

“Ik merk in de groep dat er écht iets is waardoor we heel goed beseffen waar we mee bezig zijn. Ik weet hoe het is om prijzen te winnen en knappe resultaten te boeken en dat gaat nu eenmaal niet over één nacht ijs. Ik heb heel veel vertrouwen in mijn groep en had graag het gevoel vanop training betaald zien worden in de wedstrijd. Jammer genoeg is dat niet gelukt”, besluit Kuyt.