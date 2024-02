📷 AI voorspelt hoe truitje van Rode Duivels op het EK er zal uitzien

Het EK in Duitsland komt eraan en zal de grote zomerafspraak zijn. Maar voordat het zover is, stellen de Rode Duivels hun truitjes nog voor

Het EK 2024 dat doorgaat in Duitsland zal over enkele maanden plaatsvinden. Ondertussen zijn er van verschillende deelnemende landen al eventuele shirts gelekt, ook van de Rode Duivels.

Een Brits bedrijf heeft zich ondertussen bezig gehouden met AI. Mystery Football heeft een AI de shirts van verschillende nationale ploegen laten maken, ook dat van België.

Een shirt van de Rode Duivels door AI

De echte shirts zullen echter binnenkort worden onthuld ondanks de lekken. Op 14 maart zullen we weten hoe de originele truitjes eruit zullen zien. Die worden onthuld in het Hergé-museum, al een leuke hint dat in één van de tenues Kuifje verwerkt zal worden.