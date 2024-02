Anderlecht-speler Théo Leoni komt met straf verhaal over ex-ploegmaat Remco Evenepoel

Theo Leoni, werd groot bij de jeugdacademie van Anderlecht. Bij 'La Tribune' sprak hij over een voormalige ploegmaat die het voetbal de rug toekeerde.

Dit seizoen is eindelijk het seizoen van Theo Leoni. De middenvelder is uitgegroeid tot een zeer belangrijk onderdeel van de selectie van Brian Riemer - ook al startte hij de laatste weken meer op de bank.

Leoni heeft in Neerpede veel talentvolle spelers zien komen en gaan. Een van hen was Remco Evenepoel. Voordat hij de wielerwereld begon te domineren, speelde hij enkele jaren voor de jeugdploeg van Anderlecht.

De middenvelder heeft nog een straf verhaal over Evenepoel. "Hij was een machine op fysiek vlak. Hij was niet van deze wereld", begint Leoni bij het RTBF-programma La Tribune. "Ik herinner me de fysieke tests nog. Ik heb een goede conditie, dat is een van mijn sterke punten, en we waren vaak de laatste twee."

"Wat me motiveerde om door te gaan, was dat Remco doorging, maar op een gegeven moment konden mijn benen het niet meer houden terwijl Remco bleef gaan. Bovendien waren het de fitnesstrainers die de test uitzetten, het was niet Remco die stopte."