Beerschot komt met belangrijk clubstatement nadat opvallend gerucht over coach Dirk Kuyt rondgaat

Bij Beerschot konden ze vanochtend hun ogen niet geloven. In de Nederlandse media kwam een gerucht naar buiten dat coach Dirk Kuyt een club in Engeland zou willen kopen. Daar is volgens Beerschot niets van waar.

In een clubstatement wil Beerschot duidelijk maken dat Dirk Kuyt niets met een eventuele overname van een Engelse club te maken heeft. 'Beerschot en hoofdcoach Dirk Kuyt vernamen met verwondering het nieuws dat dinsdagochtend in verschillende Nederlandse media verscheen', klinkt het op de clubwebsite.

'Daarbij wordt Dirk Kuyt genoemd als mogelijke partner om een club in Engeland mee over te nemen. Dit klopt niet. Coach Dirk Kuyt laat weten dat hij volledig gefocust is op zijn taak bij Beerschot.'

Dirk Kuyt nam zelf ook de tijd om te reageren via de officiële kanalen van de club. "Het klopt dat er een aantal jaar geleden een piste was om een club over te nemen door Rob Jansen, waar ik bij betrokken was. Ik weet dat dit nog steeds de droom is van Rob om een club in Engeland over te nemen op een lager niveau en dan naar de Premier League te brengen."

"Hij wil daarbij spelers die hij begeleid heeft, betrekken omwille van hun expertise in het voetbal. Maar ik ben niet betrokken bij zijn huidige plannen en ik wil benadrukken dat mijn volledige focus op mijn taak bij Beerschot ligt. Dat heb ik ook aangegeven aan Rob."

Het zou overigens Rob Jansen geweest zijn die in podcast vertelde dat hij en onder meer Kuyt bezig zijn met een overname.

"Ik heb de ambitie om hier op korte, en hopelijk ook langere termijn iets neer te zetten. Er is voor mij dus geen ruimte of tijd om me met andere dingen bezig te houden dan met de uitdaging die hier voor me ligt op ’t Kiel", besluit Kuyt.