Club Brugge deelt selectie voor bekerwedstrijd tegen Union SG en ziet sterkhouder terugkeren

Club Brugge neemt het woensdag op tegen Union SG in de Croky Cup. Blauw-zwart zal proberen om de 2-1 voorsprong te verdedigen die ze meenemen uit de heenwedstrijd.

Het belooft een leuk duel te worden tussen Union en Club Brugge. Union zal voor eigen publiek mogen proberen om de 2-1 achterstand nog om te buigen, terwijl Club Brugge een kans krijgt om de rug te rechten na de nederlaag van afgelopen weekend.

En om dat te doen zal Club op volle kracht moeten aantreden tegen Union, dat ook graag in de finale wil geraken. Blauw-zwart deelde dinsdag zijn selectie mee. Daarin vinden we Igor Thiago weer terug, die geschorst was voor het duel met Anderlecht van afgelopen weekend.

De selectie van Club ziet er als volgt uit:

22. Simon Mignolet

21. Joe Bursik

29. Nordin Jackers

04. Joel Ordóñez

06. Denis Odoi

14. Bjorn Meijer

28. Dedryck Boyata

44. Brandon Mechele

55. Maxim De Cuyper

58. Jorne Spileers

64. Kyriani Sabbe

10. Hugo Vetlesen

15. Raphael Onyedika

20. Hans Vanaken

27. Casper Nielsen

39. Éder Balanta

07. Andreas Skov Olsen

08. Michal Skóraś

32. Antonio Nusa

09. Ferran Jutglà

11. Victor Barberá