Dan toch te weinig kwaliteit? Zelfs Ronny Deila haalt plots uit naar verdediging Club Brugge

Club Brugge gaf tegen Anderlecht opnieuw een voorsprong weg, voor de derde keer dit jaar. Plots gaat ook Ronny Deila kritisch kijken naar zijn verdediging.

Club Brugge heeft samen met Antwerp wel nog altijd de beste verdediging in de Belgische competitie, maar toch staat er opnieuw heel veel druk op. Zowel tegen Kortrijk, Antwerp en vorig weekend tegen Anderlecht gaf Club een voorsprong uit handen.

Ook in de beker tegen Union slikte Club in het slot nog een tegendoelpunt, waardoor het woensdag een mindere uitgangspositie heeft voor de terugwedstrijd in de halve finale van de beker tegen het sterke Union.

Kritiek van Deila op verdediging

Na de wedstrijd tegen Anderlecht, begon ook Deila zelf plots naar zijn verdediging te wijzen. "We moeten dringend beter opbouwen van achteruit. Als ik zie hoe Anderlecht dat doet… Wij komen steeds in een situatie terecht dat we de bal blind naar voren moeten trappen."

Vreemd van Deila, want kritiek op de verdediging hoorden we nog niet vaak. Hijzelf en ook het bestuur vonden dat er genoeg kwaliteit was achterin, waardoor er geen versterking kwam. De kritiek van de buitenwereld viel ook even weg, nadat er een reeks van clean sheets volgden.

Maar die reeks is nu dus helemaal weggevallen, in de laatste zeven wedstrijden lukte het Club maar één keer om de nul te houden. Dat was toen wel tegen Eupen. Als er opnieuw veel tegendoelpunten vallen de komende weken, zal de kritiek alleen maar groeien.