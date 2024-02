Dion De Neve maakt zich op voor "belangrijkste match van zijn leven" tegen RWDM

Nog drie wedstrijden te gaan in de Jupiler Pro League. Mathematisch kan KV Kortrijk zich nog rechtstreeks redden maar een 9/9 lijkt onmogelijk te zijn voor De Kerels. Toch wordt er reikhalzend uitgekeken naar het duel tegen RWDM volgend weekend.

Tegen KV Mechelen had Kortrijk op voorsprong kunnen komen maar Dion De Neve trapte de grootste kans voor de bezoekers wild over. "De bal botste juist waardoor ik hem slecht raakte. Ik had meer geduld moeten hebben zodat ik op doel kon trappen", vertelde de wingback achteraf bij de verzamelde pers.

Bij het debuut van trainer Alexandersson tegen Standard zat De Neve niet in de selectie. De week erna viel hij in maar ondertussen heeft hij zijn basisplaats opnieuw veroverd. "Maar dat wil niets zeggen voor volgende wedstrijd. Ik zal mijn best doen om opnieuw in de basis te staan."

Do or die tegen RWDM?

Die volgende wedstrijd is thuis tegen RWDM, dat niet bepaald in een goede flow zit. Aangezien de laatste vier uitmaken in een play off-groep welke twee ploegen er rechtstreeks zakken (zonder puntenhalvering), is het zaak om zo dicht mogelijk bij het pak te staan.

"Het is voor mij één van de belangrijkste wedstrijden van mijn leven", is De Neve strijdvaardig. "We moeten sowieso winnen. We moeten zo dicht mogelijk bij de andere ploegen voor ons staan en dat kan enkel als we winnen", besluit hij.