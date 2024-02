Is dit het geheim van succes? Frank Boeckx en Marc Degryse leggen uit waarom Union SG het zo goed blijft doen

Union SG staat helemaal alleen bovenaan het klassement met 65 punten. Hoe komt het toch dat de Brusselse club het zó goed doet?

In de podcast 'vier-nul' werd er naar Union gekeken. Het lof werd niet gespaard. Frank Boeckx merkte twee dingen op. "Ik denk dat hij een heel goed kern heeft en ook al die jongens scherp houdt. Hij roteert genoeg, maar houdt er toch altijd een constante in", vertelde hij.

Maar buiten de kern heeft de club ook een zeer goede coach. "Ik denk dat hij gewoon een absolute topcoach is", gaat Boeckx verder. "Ik had het wel niet verwacht om eerlijk te zijn, dat hij zo'n goed voetbal zou brengen. Maar het is week na week indrukwekkender. Niet omdat hij een goede basiself heeft, maar omdat hij over een heel goede kern beschikt."

Marc Degryse ondersteunt die mening. "Tegen Standard waren het niet de minste, die rust kregen. En de spelers die hun kans krijgen doen het dan ook nog eens goed. Eckert Ayensa doet het goed, Teklab ook."

Met nog drie speeldagen in de reguliere competitie te gaan, telt Union momenteel 65 punten. Anderlecht is de eerste achtervolger met 57 punten. Wanneer de punten gedeeld worden zullen we nog een leuke titelstrijd krijgen.