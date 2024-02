Moussa Djenepo komt met mooie woorden die Standard-fans graag zullen horen

Standard verloor deze zondag tegen Union met 2-1. Doelpuntenmaker Moussa Djenepo kwam met een krachtige boodschap na de wedstrijd.

Moussa Djenepo kwam na de rust het veld op en was meteen beslissend. De Malinees kon na vijf minuten spelen al scoren. Toch was er weinig reden om te vieren voor hem, ondanks het feit dat hij zijn eerste doelpunt van het seizoen maakte.

"Dit doelpunt verandert niets. Voor mij is het moeilijk om te praten omdat het resultaat teleurstellend is", verklaarde Djenepo bij RTBF. "Op dit moment zit het geluk niet mee voor ons, maar we zullen samen blijven, we zullen niet opgeven en we zullen vechten."

Standard, 11e in het klassement met nog drie wedstrijden te gaan in de reguliere competitie en slechts 3 punten voorsprong op de rode zone, zal tot het einde moeten strijden.

Djenepo had nog wel mooie boodschap die de supporters graag zullen horen. "De spelers en de supporters zitten in hetzelfde schuitje. We moeten samenblijven en vastberaden zijn op dit moeilijke pad. We moeten vertrouwen houden. We zijn Standard, we zullen hieruit komen."