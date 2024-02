Opvallend: Verrassend land wil proberen om Belgisch toptalent te overtuigen om niet voor Rode Duivels te kiezen

Malick Fofana begon deze winter aan een nieuw avontuur toen hij tekende voor Lyon. Hij speelde al meermaals bij de jeugdteams van de Rode Duivels, maar nu wil een ander land met hem gaan lopen.

Malick Fofana is pas 18, maar kon zich al flink bewijzen bij KAA Gent. De aanvaller liet zijn kwaliteiten zien en werkte zich op tot een vaste basisspeler onder Hein Vanhaezebrouck, voor hij naar Frankrijk vertrok.

Hoewel zijn toekomst waarschijnlijk bij de Rode Duivels ligt, geniet de speler ook concrete interesse van een ander, verrassend, land. Zo zouden de Filipijnen hem graag bij hen zien spelen.

De nationale ploeg van de Filipijnen heeft de Belg Tom Saintfiet aangesteld als coach. In een gesprek met Het Belang Van Limburg legde hij uit dat hij Fofana in het vizier heeft. "Volgens de FIFA-regels ben je speelgerechtigd voor een land als je er zelf bent geboren. Maar ook als één van je ouders of grootouders er is geboren", legt hij eerst uit.

Fofana heeft enkel nog maar bij de jeugdploegen van de Rode Duivels gespeeld, daarom kan hij in principe nog voor een ander land kiezen. "Zo kan Malick Fofana in theorie uitkomen voor de Filipijnen. Ik weet niet of hij te overtuigen valt, maar ik wil het wel proberen."