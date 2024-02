Simon Mignolet als een kind zo blij: "Ik ben daar echt heel trots op"

Simon Mignolet werd overal waar hij speelde enorm gerespecteerd. Ook bij STVV was dat niet anders.

STVV vierde afgelopen weekend zijn honderdjarige bestaan. Het Belang van Limburg ging ook op zoek naar het STVV-elftal van de eeuw. Een week lang konden lezers per positie op het veld stemmen wie de beste was.

Bij de doelmannen haalde Simon Mignolet het met maar liefst 62,6 procent van de stemmen, voor Roland Velkeneers (14,6%), Leon Bosmans (11,5%), Toni Tosini (6,7%) en William Dutoit (4,6%).

Dat hij door het publiek verkozen werd, doet de doelman van Club Brugge heel erg veel deugd, zo liet hij aan de krant weten. “Ik ben daar echt heel trots op”, zei Mignolet.

Simon Mignolet is afkomstig van Sint-Truiden

“Ik was als kind STVV-supporter, ik ben dat nog steeds, dan is het logisch dat je vereerd bent om in het elftal van de eeuw te staan. Dat ik van Sint-Truiden afkomstig ben, heeft misschien meegespeeld. Bovendien is geweten dat mijn hele familie STVV-fan is.”

Simon Mignolet kent net als zijn ploeg Club Brugge niet zijn beste seizoen uit zijn carrière, maar hij is nog altijd een heel betrouwbaar meubelstuk bij blauwzwart. Ook daar geniet hij nog altijd het nodige respect van de supporters.