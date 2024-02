Standard laat nu zelf weten hoe het zit: club komt met update over situatie van Zinho Vanheusden

Zinho Vanheusden kwam afgelopen weekend zwaar ten val na een duel tijden Union-Standard. Hij moest per brancard van het veld en werd meteen naar het ziekenhuis gebracht.

Het zag er niet goed uit op het veld tijden Union-Standard. Vanheusden bleef na een val liggen en moest op het veld verzorgd worden. Meteen werd een ernstige blessure verwacht. Standard komt dinsdag zelf met een blessure-update.

'Het gaat beter met onze kapitein die maandagavond het Erasmusziekenhuis heeft verlaten', stelt de club via zijn website. 'Medisch onderzoek bracht een lumbale kneuzing aan het licht.'

'Vanaf woensdag zullen er verdere onderzoeken plaatsvinden bij specialisten om andere problemen uit te sluiten en de conclusies van het ziekenhuis te bevestigen. Er is nog niet bekend hoe lang onze centrale verdediger out zal zijn. We wensen Zinho een spoedig herstel toe!', besluit Standard.