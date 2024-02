Worden Beerschot en Deinze nog verrast in titelstrijd van de Challenger Pro League? "We mogen beginnen dromen"

De titelstrijd in de Challenger Pro League is dit seizoen razendspannend. Alles lijkt nog te kunnen gebeuren in 1B.

Een ploeg die het verrassend goed doet dit seizoen is Patro Eisden Maasmechelen. Onder leiding van Stijn Stijnen staat de club momenteel 3e in het klassement. Afgelopen weekend werd er na twee scoreloze gelijke spelen met 3-0 gewonnen van Lierse K. Een deugddoende overwinning die de club een mooie voorlopige derde plaats bezorgde. Patro Eisden telt 40 punten, enkel Beerschot en Deinze doen het beter en hebben er 43. Coach Stijnen durft hardop over de titelstrijd te praten nu. "We mogen wel beginnen dromen. Dat is ook het mooie, de charme van het voetbal. We spelen hier om een 1A-ticket zonder enige druk. Laat het maar binnensijpelen nu en wie weet kunnen we nog verrassen."