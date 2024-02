Barça dacht snel te zijn, maar... 'Deze Engelse club gooit héél véél miljoenen op tafel voor Onana'

FC Barcelona hoopt Amadou Onana deze zomer naar Camp Nou te halen. De Catalanen hopen de andere geïnteresseerde clubs in snelheid te pakken, maar het lijkt erop dat ze te laat zijn.

FC Barcelona heeft de onderhandelingen met Everton FC al opgestart. The Toffees willen minstens zestig miljoen euro voor de Rode Duivel, maar Barça hoopte dat die prijs zou zakken naar veertig miljoen euro door nu al toe te slaan.

Maar dat is ijdele hoop gebleken. De Engelse media weten dat Newcastle United een officieel bod heeft neergelegd bij Everton. En het is er meteen eentje om de concurrentie - behalve FC Barcelona zijn dat ook Arsenal FC en Chelsea FC - af te troeven.

The Magpies hebben zeventig miljoen euro veil om Onana deze zomer naar Newcastle te halen. Op die manier bieden de Noord-Engelsen niet alleen boven de prijs, maar willen ze meteen zekerheid over de aankomende transfer.

Waar speelt Amadou Onana volgend seizoen?

Het moet gezegd: Everton is geneigd om hierin mee te gaan. The Toffees hoopten aanvankelijk dat het EK de marktwaarde van Onana naar omhoog zou duwen, maar eieren voor het geld - of beter gezegd: de zekerheid om enkele financiële putten te vullen - klinkt héél aanlokkelijk.