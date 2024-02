Club Brugge heeft grote plannen en wil veranderingen in competitieformat zien: "We maken ons hier zorgen over"

Club Brugge-CEO Bob Madou heeft een duidelijke visie op hoe hij de competitie in de toekomst wil zien. Dat liet hij merken tijdens een interview met Sporza.

Er komen belangrijke jaren aan voor het Belgisch profvoetbal. Het competitieformat zal opnieuw moeten besproken worden. Hier wil Club-CEO Bob Madou graag nog wat over kwijt.

"Over het competitieformat hoop ik zeer helder te zijn. Eerst en vooral maken we ons zorgen over het aantal wedstrijden", begint hij bij Sporza. Madou is van mening dat zijn club te veel wedstrijden moet spelen.

Wat Madou nog erg belangrijk vindt is dat beloftenploegen in 1B mogen blijven aantreden. "Ten tweede vinden we het zeer belangrijk om met Club NXT in de Challenger Pro League te spelen. Dat is belangrijk in ons model, belangrijk om goede spelers aan te trekken en speelkansen te geven."

"Je ziet veel ploegen met satellietclubs, maar wij hebben een goede situatie en hebben al bewezen dat we er zowel kwalitatief als commercieel - net als een aantal andere clubs - niet misstaan", aldus Madou

Over hoe de mediagelden nu verdeeld worden, is hij ook niet helemaal tevreden. "Ons derde punt: de mediagelden die er zijn zouden we verdeeld willen zien zodat ze reflecteren wie het meest toe bijdraagt. Wij denken dat wij, en een aantal andere clubs, veel bijdragen."

Tenslotte ziet hij ook liever geen puntenhalvering bij de start van Play-off 1. "En ons vierde en laatste item: een halvering ervaren we niet als sportief. Ik zeg dat liever nu we er 20 achterstaan dan toen we er voorstonden. Vanaf 2025, met het nieuwe mediacontract, is een momentum. Dat is hoe we er als club instaan", besluit Madou bij Sporza.