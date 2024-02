Deze drie moeten het takenpakket van Vincent Mannaert bij Club Brugge overnemen en... wie wordt het alternatief voor John de Jong?

Vincent Mannaert neemt op het einde van het seizoen afscheid van Club Brugge. De West-Vlamingen willen de algemeen manager vervangen door verschillende personen. Bob Madou legt uit wat de bedoeling is.

Het was al langer duidelijk dat het takenpakket van Vincent Mannaert door verschillende personen zal overgenomen worden. "Het is niet gezond om de sleutels van de club aan één persoon te geven", legt Bob Madou uit in Het Laatste Nieuws. "Zo'n profiel kan geen honderd mensen aansturen, alle transfers doen én nog eens het klankbord zijn van de coach."

Club Brugge kiest voor een onderverdeling in een Sports Director, een Director of Football en een Technical Director. "Maarten De Dobbeleer zal die eerste taak voor zijn rekening nemen. Dat gaat dan over het sportwetenschappelijke, de logistiek, het team rond het team,..."

© photonews

"Een Director of Football gaat alles met betrekking tot de transfers en recruitment voor zijn rekening nemen", gaat de CEO van blauw-zwart verder. "In een zomermercato bij Club Brugge mag je spreken van een vijftigtal dossiers. Dat gaat van de contractverlenging van een jeugdspeler tot het vinden van een nieuwe spits."

Ook die invulling is met Dévy Rigaux al officieel. "Hij is inmiddels veertien jaar bij Club Brugge en heeft enkele jaren nauw samengewerkt met Mannaert. Bovendien speelt hij al een tijdje een belangrijke rol in de transfers. Iedereen zou versteld zijn van een buitenlander met zo'n cv." (glimlacht)

Wie wordt de nieuwe technisch directeur van Club Brugge?

"De Technical Director moet dan weer de cultuur en spelstijl van Club Brugge bewaken", besluit Madou. "Daarnaast is zo'n persoon het klankbord van de coach en de technische staf. Of we al een alternatief hebben gevonden voor John de Jong? We stonden er soms heel dichtbij, maar tegelijkertijd was het plaatje nooit compleet."