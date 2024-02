Analist begreep werkwijze van Anderlecht niet: "Hij had anderhalf jaar geleden al basisspeler moeten zijn"

Alles gaat goed bij Anderlecht op dit moment. Zeker in vergelijking met vorig seizoen. Brian Riemer maakt duidelijke keuzes en één daarvan is om Théo Leoni belangrijk te maken in zijn elftal. Volgens Philippe Albert had dat al veel vroeger moeten gebeuren.

Théo Leoni is geen indrukwekkende verschijning en Albert zoekt daarin de reden waarom hij niet vroeger doorbrak. Want volgens de voormalige verdediger was hij er wel klaar voor om een rol te spelen in de A-ploeg. "Weinig mensen zagen het aankomen. Ik heb vragen bij de manier van werken bij Anderlecht. Iets meer dan een jaar geleden speelde hij een geweldige wedstrijd op het veld van Antwerp. Hij was de sterkste op het veld en toen verdween hij", zegt Albert bij de RTBF. Leoni is met zijn 1m74 en 65 kg geen krachtpatser, maar hij staat wel heel stevig op zijn benen. Albert vindt dat hij te laat gebracht is. "Dat hij niet meer gebruikt werd is volkomen abnormaal. Een jaar en een half geleden had hij basisspeler moeten zijn, en sommige mensen hebben hem aan de kant geschoven."